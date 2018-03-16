请观看如何免费下载自动交易
它可以设置任何价格类型和计算方法来计算中心线，通道边界线是根据 ATR 来计算的。
它有5个输入参数:
- Number of the periods to smooth the center line - 中间线计算周期数;
- Number of periods to smooth deviation - 通道边界线计算的周期数;
- Factor which is used to apply the deviation - 云的大小;
- The center line applied price - 用于计算中间线的价格;
- The center line smoothing method - 平滑方法.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19831
