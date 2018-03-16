代码库部分
云形式的 Keltner 通道 - MetaTrader 5脚本

它可以设置任何价格类型和计算方法来计算中心线，通道边界线是根据 ATR 来计算的。

它有5个输入参数:

  • Number of the periods to smooth the center line - 中间线计算周期数;
  • Number of periods to smooth deviation - 通道边界线计算的周期数;
  • Factor which is used to apply the deviation - 云的大小;
  • The center line applied price - 用于计算中间线的价格;
  • The center line smoothing method - 平滑方法.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19831

