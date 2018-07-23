Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Canal de Keltner na forma de nuvem - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3200
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
ele permite definir qualquer preço e método de cálculo para a linha central. As linhas do canal são calculadas com base no ATR.
Ele tem cinco parâmetros de entrada:
- Number of the periods to smooth the center line - período de cálculo da linha central;
- Number of periods to smooth deviation - período de cálculo das linhas de canal;
- Factor which is used to apply the deviation - tamanho da nuvem;
- The center line applied price - preço utilizado para o cálculo da linha central;
- The center line smoothing method - método de suavização.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19831
EA Fractals at Close prices
Um Expert Advisor baseado no indicador "Fractals at Close prices".Modified Keltner Channel
O canal de Keltner com parâmetros de cálculo personalizáveis.
Correlação
Correlação de dois símbolos.Diff_TF_MA - Médias Móveis para dois períodos gráficos
O indicador mostra Médias Móveis Simples de dois períodos gráficos.