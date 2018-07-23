CodeBaseSeções
Indicadores

Canal de Keltner na forma de nuvem - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
ele permite definir qualquer preço e método de cálculo para a linha central. As linhas do canal são calculadas com base no ATR.

Ele tem cinco parâmetros de entrada:

  • Number of the periods to smooth the center line - período de cálculo da linha central;
  • Number of periods to smooth deviation - período de cálculo das linhas de canal;
  • Factor which is used to apply the deviation - tamanho da nuvem;
  • The center line applied price - preço utilizado para o cálculo da linha central;
  • The center line smoothing method - método de suavização.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19831

