この指標は、SMMA、EMA、およびLWMAを使用して計算できるケルトナーチャネルを描画します。チャネルの境界線は、High-LowまたはATRに基づいて計算されます。

中心線およびチャネル境界線の平滑化期間も設定可能です。

入力パラメータは6つあります。