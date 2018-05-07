コードベースセクション
ケルトナーチャネル修正版 - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は、SMMA、EMA、およびLWMAを使用して計算できるケルトナーチャネルを描画します。チャネルの境界線は、High-LowまたはATRに基づいて計算されます。

中心線およびチャネル境界線の平滑化期間も設定可能です。

入力パラメータは6つあります。

  • Number of the periods to smooth the center line - 中心線の平滑期間<
  • Number of periods to smooth deviation - チャネル境界の平滑期間
  • Factor which is used to apply the deviation - チャネル境界を拡張するための乗算係数
  • The center line applied price - 中央線の計算に使用される価格（7つの標準価格のいずれか）
  • The center line smoothing method - 平滑法（EMA、SMMA、LWMA）
  • Variation Method - チャネル境界計算方法（高低またはATR）ATRが選択された場合Number of periods to smooth deviationATR期間にパラメータが使用されます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19825

