無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ケルトナーチャネル修正版 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1936
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は、SMMA、EMA、およびLWMAを使用して計算できるケルトナーチャネルを描画します。チャネルの境界線は、High-LowまたはATRに基づいて計算されます。
中心線およびチャネル境界線の平滑化期間も設定可能です。
入力パラメータは6つあります。
- Number of the periods to smooth the center line - 中心線の平滑期間<
- Number of periods to smooth deviation - チャネル境界の平滑期間
- Factor which is used to apply the deviation - チャネル境界を拡張するための乗算係数
- The center line applied price - 中央線の計算に使用される価格（7つの標準価格のいずれか）
- The center line smoothing method - 平滑法（EMA、SMMA、LWMA）
- Variation Method - チャネル境界計算方法（高低またはATR）ATRが選択された場合Number of periods to smooth deviationATR期間にパラメータが使用されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19825
VRアラートМТ5ライト
VRアラートNT5指標は、価格が指定されたレベルに達したことをトレーダーに警告します。Hi/lo mod
High/Low indicator mod.
終値でのフラクタルEA
「終値でのフラクタル」指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。雲形ケルトナーチャンネル
この指標はケルトナーチャンネルを雲の形で描きます。