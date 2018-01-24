CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Модифицированный канал Келтнера - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2404
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор рисует Канал Келтнера, который может быть рассчитан по SMMA, EMA и LWMA. Так же расчет границ канала осуществляется либо по High-Low, либо по ATR.

Предусмотрена возможность подстройки периодов сглаживания центральной линии и линий границ канала.

Имеет шесть настраиваемых параметров:

  • Number of the periods to smooth the center line - период сглаживания центральной линии;
  • Number of periods to smooth deviation - период сглаживания линий границ канала;
  • Factor which is used to apply the deviation - множитель отклонения (расширения) границ канала;
  • The center line applied price - цена расчета центральной линии (любая из семи стандартных);
  • The center line smoothing method - метод сглаживания центральной линии (EMA, SMMA, LWMA);
  • Variation Method - метод расчета огибающих (границ канала) - либо High-Low, либо по ATR. Если выбран расчет по ATR, то периодом индикатора ATR является параметр Number of periods to smooth deviation.

Fractals at Close prices EA Fractals at Close prices EA

Советник по индикатору "Fractals at Close prices".

Fractals at Close prices Fractals at Close prices

Модификация стандартных фракталов: для расчета построений используется только цена Close.

Канал Келтнера в виде облака Канал Келтнера в виде облака

Индикатор рисует канал Келтнера в виде облака.

VAMA VAMA

Простая MA на объемах.