Индикатор рисует Канал Келтнера, который может быть рассчитан по SMMA, EMA и LWMA. Так же расчет границ канала осуществляется либо по High-Low, либо по ATR.

Предусмотрена возможность подстройки периодов сглаживания центральной линии и линий границ канала.

Имеет шесть настраиваемых параметров: