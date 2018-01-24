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Модифицированный канал Келтнера - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рисует Канал Келтнера, который может быть рассчитан по SMMA, EMA и LWMA. Так же расчет границ канала осуществляется либо по High-Low, либо по ATR.
Предусмотрена возможность подстройки периодов сглаживания центральной линии и линий границ канала.
Имеет шесть настраиваемых параметров:
- Number of the periods to smooth the center line - период сглаживания центральной линии;
- Number of periods to smooth deviation - период сглаживания линий границ канала;
- Factor which is used to apply the deviation - множитель отклонения (расширения) границ канала;
- The center line applied price - цена расчета центральной линии (любая из семи стандартных);
- The center line smoothing method - метод сглаживания центральной линии (EMA, SMMA, LWMA);
- Variation Method - метод расчета огибающих (границ канала) - либо High-Low, либо по ATR. Если выбран расчет по ATR, то периодом индикатора ATR является параметр Number of periods to smooth deviation.
Fractals at Close prices EA
Советник по индикатору "Fractals at Close prices".Fractals at Close prices
Модификация стандартных фракталов: для расчета построений используется только цена Close.
Канал Келтнера в виде облака
Индикатор рисует канал Келтнера в виде облака.VAMA
Простая MA на объемах.