Modified Keltner Channel - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
O indicador desenha o Canal de Keltner, que pode ser calculado usando uma SMMA, EMA e LWMA. As bordas do canal são calculadas com base em High-Low ou ATR.

Os períodos de suavização da linha central e das linhas de borda do canal também são configuráveis.

Ele tem seis parâmetros de entrada:

  • Number of the periods to smooth the center line - período de suavização da linha central;
  • Number of periods to smooth deviation - período de suavização das bordas do canal;
  • Factor which is used to apply the deviation - multiplicador para expandir as bordas do canal;
  • The center line applied price - preço usado para calcular a linha central (qualquer um dos sete preços padrão);
  • The center line smoothing method - método de suavização (EMA, SMMA, LWMA);
  • Variation Method - método de cálculo de bordas de canal: High-Low ou ATR. Se o ATR for selecionado, o parâmetro Number of periods to smooth deviation será usado para o período do ATR.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19825

