Modified Keltner Channel - indicador para MetaTrader 5
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O indicador desenha o Canal de Keltner, que pode ser calculado usando uma SMMA, EMA e LWMA. As bordas do canal são calculadas com base em High-Low ou ATR.
Os períodos de suavização da linha central e das linhas de borda do canal também são configuráveis.
Ele tem seis parâmetros de entrada:
- Number of the periods to smooth the center line - período de suavização da linha central;
- Number of periods to smooth deviation - período de suavização das bordas do canal;
- Factor which is used to apply the deviation - multiplicador para expandir as bordas do canal;
- The center line applied price - preço usado para calcular a linha central (qualquer um dos sete preços padrão);
- The center line smoothing method - método de suavização (EMA, SMMA, LWMA);
- Variation Method - método de cálculo de bordas de canal: High-Low ou ATR. Se o ATR for selecionado, o parâmetro Number of periods to smooth deviation será usado para o período do ATR.
