这个指标绘制 Keltner 通道, 可以使用 SMMA, EMA 和 LWMA 来进行计算。通道的边界是根据最高价-最低价或者 ATR 来进行计算的，
中间线和边界线使用的平滑方法也是可以配置的。
它有6个输入参数:
- Number of the periods to smooth the center line - 中间线平滑周期数;
- Number of periods to smooth deviation - 通道边界平滑周期数;
- Factor which is used to apply the deviation - 扩展通道边界的倍数;
- The center line applied price - 用于计算中间线的价格类型 (七种标准价格中的任何一种);
- The center line smoothing method - 平滑方法 (EMA, SMMA, LWMA);
- Variation Method - 通道边界计算方法: 最高价-最低价 或 ATR. 如果选择了 ATR , Number of periods to smooth deviation 参数将会被用作 ATR 的周期数。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19825
