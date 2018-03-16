这个指标绘制 Keltner 通道, 可以使用 SMMA, EMA 和 LWMA 来进行计算。通道的边界是根据最高价-最低价或者 ATR 来进行计算的，

中间线和边界线使用的平滑方法也是可以配置的。

它有6个输入参数: