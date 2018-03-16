代码库部分
Keltner 通道修改版

这个指标绘制 Keltner 通道, 可以使用 SMMA, EMA 和 LWMA 来进行计算。通道的边界是根据最高价-最低价或者 ATR 来进行计算的，

中间线和边界线使用的平滑方法也是可以配置的。

它有6个输入参数:

  • Number of the periods to smooth the center line - 中间线平滑周期数;
  • Number of periods to smooth deviation - 通道边界平滑周期数;
  • Factor which is used to apply the deviation - 扩展通道边界的倍数;
  • The center line applied price - 用于计算中间线的价格类型 (七种标准价格中的任何一种);
  • The center line smoothing method - 平滑方法 (EMA, SMMA, LWMA);
  • Variation Method - 通道边界计算方法: 最高价-最低价 或 ATR. 如果选择了 ATR , Number of periods to smooth deviation 参数将会被用作 ATR 的周期数。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19825

