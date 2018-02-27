请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Hi/lo mod - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Mladen Rakic
- 显示:
- 1784
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是一个最高价/最低价指标的很老的版本 (思路基本来自于江恩高低价激活器，并且含有一些修改).
当时做出的修改是为了让用户可以在剥头皮模式和趋势模式下都可以使用。
用法很简单:
- 当指标颜色改变时就有信号提示买入/卖出机会。
- 如果是在信号模式下使用，在新的信号出现时应当关闭反向订单(如果有开启的)。
推荐
- 使用短周期数计算时可以用于剥头皮模式。
- 使用长周期数计算时可以用于趋势评估。
- 在这两种情况下，都可以把这个指标与其他一些指标组合使用，以过滤掉一些这个指标的信号。
- 对于专业开发者 - 使用指标的缓冲区 2 (第三个缓冲区) 来做自定义调用(这个缓冲区中是简单的 +1 和 -1 状态).
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/19823
