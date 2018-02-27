这个 Ulcer 指数指标是从 Peter Martin 在他 1987 年的“信诚基金的投资者指南”一书中的股票风险指标发展而来的。

这是在文章 "如何减少交易者的风险" (https://www.mql5.com/zh/articles/4233) 中所述 EA 交易的 MQL5 版本。