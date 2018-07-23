Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Hi/lo mod - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizações:
- 7866
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
Ele é uma versão bem antiga do indicador High/Low (a ideia basicamente vem do Gann High Low activator com algumas modificações).
A modificação foi feita nesta época para permitir que os usuários utilizassem o indicador para o modo scalping e de tendência.
Seu uso é simples :
- Ele gera um sinal de compra/venda quando o indicador altera de cor.
- Se usado dessa maneira, feche as ordens opostas (se abertas) em um novo sinal.
Recomendações
- Use-o para oportunidades de scalping usando períodos curtos de cálculo.
- Use-o para avaliação de tendência usando longos períodos de cálculo
- Em ambos os casos, use-o em combinação com algum outro indicador que possa filtrar alguns dos sinais desse indicador.
- Para desenvolvedores de experts - use o buffer 2 (terceiro buffer) do indicador para chamadas personalizadas (simples +1 e -1 estados nestes buffers).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19823
