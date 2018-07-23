Ele é uma versão bem antiga do indicador High/Low (a ideia basicamente vem do Gann High Low activator com algumas modificações).

A modificação foi feita nesta época para permitir que os usuários utilizassem o indicador para o modo scalping e de tendência.

Seu uso é simples :

Ele gera um sinal de compra/venda quando o indicador altera de cor.

Se usado dessa maneira, feche as ordens opostas (se abertas) em um novo sinal.





Recomendações

Use-o para oportunidades de scalping usando períodos curtos de cálculo.

Use-o para avaliação de tendência usando longos períodos de cálculo

Em ambos os casos, use-o em combinação com algum outro indicador que possa filtrar alguns dos sinais desse indicador.