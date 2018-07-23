CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Hi/lo mod - indicador para MetaTrader 5

Linuxser | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
7866
Avaliação:
(20)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Ele é uma versão bem antiga do indicador High/Low (a ideia basicamente vem do Gann High Low activator com algumas modificações).

A modificação foi feita nesta época para permitir que os usuários utilizassem o indicador para o modo scalping e de tendência.

Seu uso é simples :

  • Ele gera um sinal de compra/venda quando o indicador altera de cor.
  • Se usado dessa maneira, feche as ordens opostas (se abertas) em um novo sinal.


Recomendações

  • Use-o para oportunidades de scalping usando períodos curtos de cálculo.
  • Use-o para avaliação de tendência usando longos períodos de cálculo
  • Em ambos os casos, use-o em combinação com algum outro indicador que possa filtrar alguns dos sinais desse indicador.
  • Para desenvolvedores de experts - use o buffer 2 (terceiro buffer) do indicador para chamadas personalizadas (simples +1 e -1 estados nestes buffers).

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19823

Fractals at Close prices Fractals at Close prices

Uma modificação dos fractais padrão: somente os preços de fechamento (Close) são usados para os cálculos.

Expert Advisor baseado no Price_Extreme_Indicator Expert Advisor baseado no Price_Extreme_Indicator

O Expert Advisor é baseado no indicador de canal Price_Extreme_Indicator.

VR Alert МТ5 Lite VR Alert МТ5 Lite

O indicador VR Alert NT5 avisa o trader sobre o preço atingir um nível especificado.

Modified Keltner Channel Modified Keltner Channel

O canal de Keltner com parâmetros de cálculo personalizáveis.