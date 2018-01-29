Это очень старая версия индикатора High/Low (идея, лежащая в его основе, пришла из индикатора Gann High Low Activator с некоторыми изменениями).

На тот момент модификация индикатора заключалась в том, чтобы разрешить пользователям использовать его не только в скальпинге, но и в трендовом режиме.

Использование простое:

Индикатор дает сигнал о возможности покупки или продажи, когда индикатор меняет цвет.

Если он используется в сигнальном режиме, на новом сигнале нужно закрыть ордера, открытые в противоположном направлении (если они имеются).





Рекомендации

Используйте индикатор для скальпинга, если используются короткие расчетные периоды.

Используйте индикатор для индикации тренда, если используются длинные расчетные периоды.

В обоих случаях используйте его в комбинации с другими индикаторами, которые могут отфильтровывать некоторые сигналы.