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Индикаторы

Hi/Lo mod - индикатор для MetaTrader 5

Linuxser | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
2919
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Это очень старая версия индикатора High/Low (идея, лежащая в его основе, пришла из индикатора Gann High Low Activator с некоторыми изменениями).

На тот момент модификация индикатора заключалась в том, чтобы разрешить пользователям использовать его не только в скальпинге, но и в трендовом режиме.

Использование простое:

  • Индикатор дает сигнал о возможности покупки или продажи, когда индикатор меняет цвет.
  • Если он используется в сигнальном режиме, на новом сигнале нужно закрыть ордера, открытые в противоположном направлении (если они имеются).


Рекомендации

  • Используйте индикатор для скальпинга, если используются короткие расчетные периоды.
  • Используйте индикатор для индикации тренда, если используются длинные расчетные периоды.
  • В обоих случаях используйте его в комбинации с другими индикаторами, которые могут отфильтровывать некоторые сигналы.
  • Для разработчиков экспертов: используйте буфер с индексом 2 (третий по счету буфер) индикатора для пользовательских вызовов (просто состояния +1 и - 1 этих буферов).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19823

ZScore ZScore

Индикатор ZScore показывает относительное отклонение цены от ее среднего значения.

Diff_TF_MA - скользящая средняя на два таймфрейма Diff_TF_MA - скользящая средняя на два таймфрейма

Индикатор отображает Simple Moving Average с двух таймфреймов.

Correlation Correlation

Корреляция между двумя символами.

Moving slope rate of change Moving slope rate of change

Скользящий наклон скорости изменения.