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Hi/Lo mod - индикатор для MetaTrader 5
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Это очень старая версия индикатора High/Low (идея, лежащая в его основе, пришла из индикатора Gann High Low Activator с некоторыми изменениями).
На тот момент модификация индикатора заключалась в том, чтобы разрешить пользователям использовать его не только в скальпинге, но и в трендовом режиме.
Использование простое:
- Индикатор дает сигнал о возможности покупки или продажи, когда индикатор меняет цвет.
- Если он используется в сигнальном режиме, на новом сигнале нужно закрыть ордера, открытые в противоположном направлении (если они имеются).
Рекомендации
- Используйте индикатор для скальпинга, если используются короткие расчетные периоды.
- Используйте индикатор для индикации тренда, если используются длинные расчетные периоды.
- В обоих случаях используйте его в комбинации с другими индикаторами, которые могут отфильтровывать некоторые сигналы.
- Для разработчиков экспертов: используйте буфер с индексом 2 (третий по счету буфер) индикатора для пользовательских вызовов (просто состояния +1 и - 1 этих буферов).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/19823
ZScore
Индикатор ZScore показывает относительное отклонение цены от ее среднего значения.Diff_TF_MA - скользящая средняя на два таймфрейма
Индикатор отображает Simple Moving Average с двух таймфреймов.
Correlation
Корреляция между двумя символами.Moving slope rate of change
Скользящий наклон скорости изменения.