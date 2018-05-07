これはHigh/Low指標の非常に古いバージョンです（基本的には、Gann High Lowアクチベータの修正版です）。

その時点で指標をトレンドモードの他にスカルピングで使用するために修正されました。

使い方はシンプルです。

売買の機会は指標の色の変更によって通知されます。

そのシグナリングモードで使用する場合は、新しいシグナルで反対の注文（開いている場合）を決済します。





推奨事項

短い計算期間を使用する場合は、スカルピングの機会のために使用し、

長い計算期間を使用する場合は、トレンドの評価に使用してください。

どちらの場合も、指標シグナルの一部をフィルタリングするために他の指標と組み合わせて使用してください。