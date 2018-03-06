Mira cómo descargar robots gratis
Momentum de multisímbolos - indicador para MetaTrader 5
Se calcula de la siguiente manera:
MA(hoy) - MA(ayer)
Para el cálculo se utiliza la media móvil con el período, método y el precio del cálculo predefinidos en los ajustes.
El indicador tiene cuatro parámetros principales personalizados:
- Period of MA - período de la MA para el cálculo;
- Calculation method - método del cálculo de МА;
- Applied price - precio del cálculo de МА;
- Vertical shift - desplazamiento vertical de las líneas de los momentum de cada símbolo respecto uno a otro.
parámetros adicionales:
- Ocho parámetros para establecer los nombres de los símbolos;
- Ocho parámetros para establecer los colores de las líneas de los momentum;
Fig. 1 Período M1, desplazamiento 2
Fig. 2 Período M1, desplazamiento 20
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19803
