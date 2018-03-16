它是以下面的方法计算的:

MA(今日) - MA(昨日)

根据预先设置的周期数，方法和价格进行移动平均的计算。

该指标有四个主要的输入参数:

Period of MA - 用于计算的 MA 周期数;

- 用于计算的 MA 周期数; Calculation method - MA 计算方法;

- MA 计算方法; Applied price - MA 计算的价格类型;

- MA 计算的价格类型; Vertical shift - 每个交易品种动量线相互之间的垂直偏移.

另外:

8个参数用于制定交易品种的名称;

8个参数用于设置动量线的颜色.

图1 M1 时段, 偏移 2

图2 M1 时段, 偏移 20