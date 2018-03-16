代码库部分
多交易品种动量 - MetaTrader 5脚本

它是以下面的方法计算的:

MA(今日) - MA(昨日)

根据预先设置的周期数，方法和价格进行移动平均的计算。

该指标有四个主要的输入参数:

  • Period of MA - 用于计算的 MA 周期数;
  • Calculation method - MA 计算方法;
  • Applied price - MA 计算的价格类型;
  • Vertical shift - 每个交易品种动量线相互之间的垂直偏移.

另外:

  • 8个参数用于制定交易品种的名称;
  • 8个参数用于设置动量线的颜色.

图1 M1 时段, 偏移 2

图2 M1 时段, 偏移 20

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19803

