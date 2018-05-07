計算は下記のように行われます。

MA(今日) - MA(昨日)

計算は、事前設定期間、方法および計算価格での移動平均に基づいています。

指標には4つの主要入力パラメータがあります。

Period of MA - 計算のMA期間

- 計算のMA期間 Calculation method - MA計算手法

- MA計算手法 Applied price - MA計算価格

- MA計算価格 Vertical shift - 各銘柄のモメンタムの線の相対的な垂直シフト

その他:

銘柄名を指定するための8つのパラメータ

モメンタムの線の色を指定するための8つのパラメータ

図1 期間M1、シフト2

図2 期間M1、シフト20