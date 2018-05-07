コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

複数銘柄モメンタム - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
695
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

計算は下記のように行われます。

MA(今日) - MA(昨日)

計算は、事前設定期間、方法および計算価格での移動平均に基づいています。

指標には4つの主要入力パラメータがあります。

  • Period of MA - 計算のMA期間
  • Calculation method - MA計算手法
  • Applied price - MA計算価格
  • Vertical shift - 各銘柄のモメンタムの線の相対的な垂直シフト

その他:

  • 銘柄名を指定するための8つのパラメータ
  • モメンタムの線の色を指定するための8つのパラメータ

図1　期間M1、シフト2

図2　期間M1、シフト20

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19803

取引日1日の動的チャネル 取引日1日の動的チャネル

この指標は取引日のチャンネルを雲の形で描きます。

動的移動平均 動的移動平均

動的移動平均。

Ulcer Index Ulcer Index

このUlcer Index指標は、1987年の「フィデリティ・ファンドへの投資家ガイド」でのピーター・マーティンによる株式リスク指標から導かれたものです。

Price_Extreme_Indicatorに基づくエキスパートアドバイザー Price_Extreme_Indicatorに基づくエキスパートアドバイザー

このエキスパートアドバイザーはPrice_Extreme_Indicatorチャネル指標に基づいています。