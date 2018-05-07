無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
複数銘柄モメンタム - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 695
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
計算は下記のように行われます。
MA(今日) - MA(昨日)
計算は、事前設定期間、方法および計算価格での移動平均に基づいています。
指標には4つの主要入力パラメータがあります。
- Period of MA - 計算のMA期間
- Calculation method - MA計算手法
- Applied price - MA計算価格
- Vertical shift - 各銘柄のモメンタムの線の相対的な垂直シフト
その他:
- 銘柄名を指定するための8つのパラメータ
- モメンタムの線の色を指定するための8つのパラメータ
図1 期間M1、シフト2
図2 期間M1、シフト20
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19803
取引日1日の動的チャネル
この指標は取引日のチャンネルを雲の形で描きます。動的移動平均
動的移動平均。
Ulcer Index
このUlcer Index指標は、1987年の「フィデリティ・ファンドへの投資家ガイド」でのピーター・マーティンによる株式リスク指標から導かれたものです。Price_Extreme_Indicatorに基づくエキスパートアドバイザー
このエキスパートアドバイザーはPrice_Extreme_Indicatorチャネル指標に基づいています。