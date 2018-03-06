El canal se calcula dinámicamente en cada barra dentro del día. Usted puede introducir la hora y los minutos del comienzo del día de trading.

El indicador tiene dos parámetros personalizados:

Hour of the beginning of the day - hora del comienzo del día;

- hora del comienzo del día; Minute of the beginning of the day - minuto del comienzo del día.

Nótese que el indicador necesita algo de tiempo para el cálculo inicial en los timeframes pequeños.

Fig. 1. Gráfico M1





Fig. 2. Gráfico M5





Fig. 3. Gráfico M15





Fig. 4. Gráfico M30





Fig. 5. Gráfico H1





Fig. 6. Gráfico H4