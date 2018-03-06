Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El canal se calcula dinámicamente en cada barra dentro del día. Usted puede introducir la hora y los minutos del comienzo del día de trading.
El indicador tiene dos parámetros personalizados:
- Hour of the beginning of the day - hora del comienzo del día;
- Minute of the beginning of the day - minuto del comienzo del día.
Nótese que el indicador necesita algo de tiempo para el cálculo inicial en los timeframes pequeños.
Fig. 1. Gráfico M1
Fig. 2. Gráfico M5
Fig. 3. Gráfico M15
Fig. 4. Gráfico M30
Fig. 5. Gráfico H1
Fig. 6. Gráfico H4
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19802
