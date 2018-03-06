CodeBaseSecciones
Canal dinámico de un día de trading - indicador para MetaTrader 5

El canal se calcula dinámicamente en cada barra dentro del día. Usted puede introducir la hora y los minutos del comienzo del día de trading.

El indicador tiene dos parámetros personalizados:

  • Hour of the beginning of the day - hora del comienzo del día;
  • Minute of the beginning of the day - minuto del comienzo del día.

Nótese que el indicador necesita algo de tiempo para el cálculo inicial en los timeframes pequeños.

Fig. 1. Gráfico M1


Fig. 2. Gráfico M5


Fig. 3. Gráfico M15


Fig. 4. Gráfico M30


Fig. 5. Gráfico H1


Fig. 6. Gráfico H4

