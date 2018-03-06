Mira cómo descargar robots gratis
Moving Average dinámica - indicador para MetaTrader 5
VolMA dibuja la media móvil cuyo período se calcula a base de RSI calculado a base de los datos de los volúmenes de ticks.
El indicador tiene cuatro parámetros personalizados:
- RSI Vol Period - período de RSI calculado a base de los datos de los volúmenes;
- MA Period - período de la media móvil dinámica;
- MA Method - método del cálculo de МА;
- Applied price - precio del cálculo de МА.
