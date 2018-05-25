É calculado como:

MA(hoje) - MA(ontem)

O cálculo usa uma média móvel com o período, o método e o preço de cálculo especificados nas configurações.

O indicador tem quatro principais parâmetros configuráveis:

Period of MA - período da MA para cálculo;

- período da MA para cálculo; Calculation method - método de cálculo da MA;

- método de cálculo da MA; Applied price - preço de cálculo da MA;

- preço de cálculo da MA; Vertical shift - deslocamento vertical das linhas dos momentum de cada símbolo em relação ao outro.

e adicionalmente:

Oito parâmetros especificando os nomes dos símbolos;

Oito parâmetros especificando as cores das linhas dos momentum.

Fig.1 Período M1, deslocamento 2

Fig. 2 Período M1, deslocamento 20