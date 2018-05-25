Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Momentum multissímbolo - indicador para MetaTrader 5
É calculado como:
MA(hoje) - MA(ontem)
O cálculo usa uma média móvel com o período, o método e o preço de cálculo especificados nas configurações.
O indicador tem quatro principais parâmetros configuráveis:
- Period of MA - período da MA para cálculo;
- Calculation method - método de cálculo da MA;
- Applied price - preço de cálculo da MA;
- Vertical shift - deslocamento vertical das linhas dos momentum de cada símbolo em relação ao outro.
e adicionalmente:
- Oito parâmetros especificando os nomes dos símbolos;
- Oito parâmetros especificando as cores das linhas dos momentum.
Fig.1 Período M1, deslocamento 2
Fig. 2 Período M1, deslocamento 20
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19803
