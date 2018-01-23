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Индикаторы

Мультисимвольный моментум - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1881
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Рассчитывается как:

MA(сегодня) - MA(вчера)

Для расчета используется скользящая средняя с заданными в настройках периодом, методом и ценой расчета.

Индикатор имеет четыре основных настраиваемых параметра:

  • Period of MA - период МА для расчета;
  • Calculation method - метод расчета МА;
  • Applied price - цена расчета МА;
  • Vertical shift - вертикальное смещение линий моментумов каждого символа относительно друг друга.

и дополнительно:

  • Восемь параметров, задающих имена символов;
  • Восемь параметров, задающих цвета линий моментумов.

Рис.1 Период M1, смещение 2

Рис.2 Период M1, смещение 20

Динамическая Moving Average Динамическая Moving Average

Динамическая скользящая средняя.

Динамический канал одного торгового дня Динамический канал одного торгового дня

Индикатор рисует канал торгового дня в виде облака.

VR Orders History MT5 Lite VR Orders History MT5 Lite

VR Orders History MT5 Lite - скрипт для выгрузки торговой истории в формате CSV.

Советник на индикаторе Price_Extreme_Indicator Советник на индикаторе Price_Extreme_Indicator

Советник основан на канальном индикаторе Price_Extreme_Indicator.