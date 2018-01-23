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Мультисимвольный моментум - индикатор для MetaTrader 5
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Рассчитывается как:
MA(сегодня) - MA(вчера)
Для расчета используется скользящая средняя с заданными в настройках периодом, методом и ценой расчета.
Индикатор имеет четыре основных настраиваемых параметра:
- Period of MA - период МА для расчета;
- Calculation method - метод расчета МА;
- Applied price - цена расчета МА;
- Vertical shift - вертикальное смещение линий моментумов каждого символа относительно друг друга.
и дополнительно:
- Восемь параметров, задающих имена символов;
- Восемь параметров, задающих цвета линий моментумов.
Рис.1 Период M1, смещение 2
Рис.2 Период M1, смещение 20
Динамическая Moving Average
Динамическая скользящая средняя.Динамический канал одного торгового дня
Индикатор рисует канал торгового дня в виде облака.
VR Orders History MT5 Lite
VR Orders History MT5 Lite - скрипт для выгрузки торговой истории в формате CSV.Советник на индикаторе Price_Extreme_Indicator
Советник основан на канальном индикаторе Price_Extreme_Indicator.