Рассчитывается как:

MA(сегодня) - MA(вчера)

Для расчета используется скользящая средняя с заданными в настройках периодом, методом и ценой расчета.

Индикатор имеет четыре основных настраиваемых параметра:

Period of MA - период МА для расчета;

- период МА для расчета; Calculation method - метод расчета МА;

- метод расчета МА; Applied price - цена расчета МА;

- цена расчета МА; Vertical shift - вертикальное смещение линий моментумов каждого символа относительно друг друга.

и дополнительно:

Восемь параметров, задающих имена символов;

Восемь параметров, задающих цвета линий моментумов.

Рис.1 Период M1, смещение 2

Рис.2 Период M1, смещение 20