交易日动态通道 - MetaTrader 5脚本

通道是在一天中的每个柱动态计算的，您可以输入小时和分钟用于交易日的开始。

指标有两个输入参数:

  • Hour of the beginning of the day - 交易日开始时间的小时;
  • Minute of the beginning of the day - 交易日开始时间的分钟.

注意，在较小的时段中该指标需要一些时间来做初始化计算。

图1 M1 图表


图2 M5 图表


图3 M15 图表


图4 M30 图表


图5 H1 图表


图6 H4 图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19802

