请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
通道是在一天中的每个柱动态计算的，您可以输入小时和分钟用于交易日的开始。
指标有两个输入参数:
- Hour of the beginning of the day - 交易日开始时间的小时;
- Minute of the beginning of the day - 交易日开始时间的分钟.
注意，在较小的时段中该指标需要一些时间来做初始化计算。
图1 M1 图表
图2 M5 图表
图3 M15 图表
图4 M30 图表
图5 H1 图表
图6 H4 图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19802
动态移动平均
动态移动平均.位于突破水平百分比的通道
这个指标根据突破水平的数值绘制通道，
多交易品种动量
这个指标在一个窗口中显示了8个交易品种的价格变化。基于 Price_Extreme_Indicator 的 EA 交易
这个EA交易是基于 Price_Extreme_Indicator 通道指标的。