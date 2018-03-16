通道是在一天中的每个柱动态计算的，您可以输入小时和分钟用于交易日的开始。

指标有两个输入参数:

Hour of the beginning of the day - 交易日开始时间的小时;

- 交易日开始时间的小时; Minute of the beginning of the day - 交易日开始时间的分钟.

注意，在较小的时段中该指标需要一些时间来做初始化计算。

图1 M1 图表





图2 M5 图表





图3 M15 图表





图4 M30 图表





图5 H1 图表





图6 H4 图表