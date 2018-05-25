CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Canal dinâmico de um dia de negociação - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2132
Avaliação:
(14)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O canal é calculado dinamicamente para cada barra dentro do dia. Pode-se inserir a hora e os minutos do início do dia de negociação.

O indicador tem dois parâmetros ajustáveis:

  • Hour of the beginning of the day - hora do começo do dia;
  • Minute of the beginning of the day - minuto do começo do dia.

Deve-se notar que, em pequenos períodos, o indicador requer tempo para o cálculo inicial.

Fig.1 Gráfico M1


Fig.2 Gráfico M5


Fig.3 Gráfico M15


Fig.4 Gráfico M30


Fig.5 Gráfico H1


Fig.6 Gráfico H4

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19802

Moving Average dinâmica Moving Average dinâmica

Média móvel dinâmica.

Canal de rompimento de níveis por valor percentual Canal de rompimento de níveis por valor percentual

O indicador desenha um canal construído de acordo com o tamanho do rompimento dos níveis do canal.

Momentum multissímbolo Momentum multissímbolo

O indicador mostra o incremento de preço de oito símbolo numa janela.

Ulcer Index Ulcer Index

O índice Ulcer Index foi obtido a partir do indicador de risco de ações, descrito por Peter G. Martin no livro de 1987 "The Investors Guide to Fidelity Funds".