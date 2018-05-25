Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Canal dinâmico de um dia de negociação - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2132
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O canal é calculado dinamicamente para cada barra dentro do dia. Pode-se inserir a hora e os minutos do início do dia de negociação.
O indicador tem dois parâmetros ajustáveis:
- Hour of the beginning of the day - hora do começo do dia;
- Minute of the beginning of the day - minuto do começo do dia.
Deve-se notar que, em pequenos períodos, o indicador requer tempo para o cálculo inicial.
Fig.1 Gráfico M1
Fig.2 Gráfico M5
Fig.3 Gráfico M15
Fig.4 Gráfico M30
Fig.5 Gráfico H1
Fig.6 Gráfico H4
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19802
Média móvel dinâmica.Canal de rompimento de níveis por valor percentual
O indicador desenha um canal construído de acordo com o tamanho do rompimento dos níveis do canal.
O indicador mostra o incremento de preço de oito símbolo numa janela.Ulcer Index
O índice Ulcer Index foi obtido a partir do indicador de risco de ações, descrito por Peter G. Martin no livro de 1987 "The Investors Guide to Fidelity Funds".