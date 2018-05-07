無料でロボットをダウンロードする方法を見る
取引日1日の動的チャネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
チャンネルは1日以内に各バーで動的に計算されます。開始日の取引日の時と分を入力することができます。
指標には2つの入力パラメータがあります。
- Hour of the beginning of the day - 1日の開始時間
- Minute of the beginning of the day - 1日の開始分
短い時間枠では、指標の初期計算に時間がかかることに注意してください。
図1 M1チャート
図2 M5チャート
図3 M15チャート
図4 M30チャート
図5 H1チャート
図6 H4チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19802
