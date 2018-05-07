チャンネルは1日以内に各バーで動的に計算されます。開始日の取引日の時と分を入力することができます。

指標には2つの入力パラメータがあります。

Hour of the beginning of the day - 1日の開始時間

- 1日の開始時間 Minute of the beginning of the day - 1日の開始分

短い時間枠では、指標の初期計算に時間がかかることに注意してください。

図1 M1チャート





図2 M5チャート





図3 M15チャート





図4 M30チャート





図5 H1チャート





図6 H4チャート