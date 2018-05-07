コードベースセクション
チャンネルは1日以内に各バーで動的に計算されます。開始日の取引日の時と分を入力することができます。

指標には2つの入力パラメータがあります。

  • Hour of the beginning of the day - 1日の開始時間
  • Minute of the beginning of the day - 1日の開始分

短い時間枠では、指標の初期計算に時間がかかることに注意してください。

図1 M1チャート


図2 M5チャート


図3 M15チャート


図4 M30チャート


図5 H1チャート


図6 H4チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19802

