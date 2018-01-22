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Индикаторы

Динамический канал одного торгового дня - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2623
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Канал рассчитывается динамически по каждому бару внутри дня. Есть возможность ввести час и минуты начала торгового дня.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Hour of the beginning of the day - час времени начала дня;
  • Minute of the beginning of the day - минута времени начала дня.

Следует обратить внимание, что на маленьких периодах индикатору требуется время для первоначального расчета.

Рис.1 График M1


Рис.2 График M5


Рис.3 График M15


Рис.4 График M30


Рис.5 График H1


Рис.6 График H4

Пользовательские дневные свечи Пользовательские дневные свечи

Индикатор рисует дневные свечи с расширенными параметрами. Работает только на дневном периоде графика.

Индикатор, помечающий свечи с размером больше заданного Индикатор, помечающий свечи с размером больше заданного

Индикатор отмечает на графике цены свечи, имеющие размер больше, чем задан в настройках. При превышении размера текущей свечи размера, заданного в настройках, индикатор может выдавать об этом сообщение.

Динамическая Moving Average Динамическая Moving Average

Динамическая скользящая средняя.

Мультисимвольный моментум Мультисимвольный моментум

Индикатор отображает приращение цен восьми символов в одном окне.