Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Динамический канал одного торгового дня - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2623
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Канал рассчитывается динамически по каждому бару внутри дня. Есть возможность ввести час и минуты начала торгового дня.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Hour of the beginning of the day - час времени начала дня;
- Minute of the beginning of the day - минута времени начала дня.
Следует обратить внимание, что на маленьких периодах индикатору требуется время для первоначального расчета.
Рис.1 График M1
Рис.2 График M5
Рис.3 График M15
Рис.4 График M30
Рис.5 График H1
Рис.6 График H4
Индикатор рисует дневные свечи с расширенными параметрами. Работает только на дневном периоде графика.Индикатор, помечающий свечи с размером больше заданного
Индикатор отмечает на графике цены свечи, имеющие размер больше, чем задан в настройках. При превышении размера текущей свечи размера, заданного в настройках, индикатор может выдавать об этом сообщение.
Динамическая скользящая средняя.Мультисимвольный моментум
Индикатор отображает приращение цен восьми символов в одном окне.