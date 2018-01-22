Индикатор рисует дневные свечи с расширенными параметрами. Работает только на дневном периоде графика.

Индикатор отмечает на графике цены свечи, имеющие размер больше, чем задан в настройках. При превышении размера текущей свечи размера, заданного в настройках, индикатор может выдавать об этом сообщение.