Indicador muestra el precio de apertura del día - indicador para MetaTrader 5
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Daily Open Line. El indicador traza una línea desde el inicio del día en los gráficos con timeframe no más de H1. Hay posibilidad de establecer la hora del inicio del día.
Tiene sólo un parámetro personalizado:
- Hour of daily open - hora del inicio del día. El precio de la apertura del día se mostrará a partir de esa hora.
Fig. 1 Hora del inicio del día 0, H1
Fig. 2 Hora del inicio del día 0, M30.
Fig. 3 Hora del inicio del día 6, H1.
Fig. 4 Hora del inicio del día 6, M30.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19792
