Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор, показывающий цену открытия дня - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3601
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Daily Open Line. Рисует линию от начала дня на графиках с таймфреймом не более H1. Имеется возможность задать час начала дня.
Имеет всего один настраиваемый параметр:
- Hour of daily open - час начала дня. От этого часа и будет показана цена открытия дня.
Рис.1 Час начала дня 0, H1
Рис.2 Час начала дня 0, M30
Рис.3 Час начала дня 6, H1
Рис.4 Час начала дня 6, M30
Канал Дончиана
Индикатор рисует канал Дончиана.Канал по пробою уровней на процентную величину
Индикатор рисует канал, который строится по величине пробоя ценой уровней канала.
Индикатор ATR на объемах
Индикатор рассчитывает значение ATR по минимальным разницам цен текущего и предыдущего дня с учетом объема текущего дня.Набор из восьми скользящих средних
Индикатор позволяет отобразить на графике сразу восемь скользящих средних с одинаковыми методами и ценами расчета, но с индивидуальным периодом для каждой средней.