CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор, показывающий цену открытия дня - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3601
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Daily Open Line. Рисует линию от начала дня на графиках с таймфреймом не более H1. Имеется возможность задать час начала дня.

Имеет всего один настраиваемый параметр:

  • Hour of daily open - час начала дня. От этого часа и будет показана цена открытия дня.

Рис.1 Час начала дня 0, H1


Рис.2 Час начала дня 0, M30


Рис.3 Час начала дня 6, H1


Рис.4 Час начала дня 6, M30

Канал Дончиана Канал Дончиана

Индикатор рисует канал Дончиана.

Канал по пробою уровней на процентную величину Канал по пробою уровней на процентную величину

Индикатор рисует канал, который строится по величине пробоя ценой уровней канала.

Индикатор ATR на объемах Индикатор ATR на объемах

Индикатор рассчитывает значение ATR по минимальным разницам цен текущего и предыдущего дня с учетом объема текущего дня.

Набор из восьми скользящих средних Набор из восьми скользящих средних

Индикатор позволяет отобразить на графике сразу восемь скользящих средних с одинаковыми методами и ценами расчета, но с индивидуальным периодом для каждой средней.