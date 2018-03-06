CodeBaseSecciones
Indicadores

Conjunto de ocho medias móviles - indicador para MetaTrader 5

El indicador visualiza un conjunto de ocho Moving Averages. Permite establecer los métodos y los precios del cálculo para todas al mismo tiempo. El período del cálculo se establece para cada una personalmente.

Tenemos tres parámetros personalizados:

  • Calculated method MA - método del cálculo para todas al mismo tiempo;
  • Calculated price MA - precio del cálculo para todas al mismo tiempo;
  • Periods of all MA - períodos para cada línea. Se establece como un parámetro de texto con el separador "," (coma).

Fig. 1. Método SMA


Fig. 2. Método EMA


Fig. 3. Método SMMA


Fig. 4. Método LWMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19789

