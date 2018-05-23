代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
显示日开盘价的指标 - MetaTrader 5脚本

每日开盘价线形在H1或者更低的时段中，指标从当日的开始在图表上画出线。每日开始的小时数可以在输入参数中设置。

它只有一个输入参数:

  • Hour of daily open - 每日开始小时每日开盘价就是显示的这个小时。

图1 每日开始小时 = 0, H1


图2 每日开始小时 = 0, M30


图3 每日开始小时 = 6, H1


图4 每日开始小时 = 6, M30

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19792

PowerSystem PowerSystem

代码实现Alexander Elder的动力系统指标，它将展示价格趋势，以及趋势反转。

ThirdPartyTicks ThirdPartyTicks

与第三方逐笔报价档案协同工作的函数库。

VAMA VAMA

交易量的简单移动平均。

IEEE 浮点解码器 IEEE 浮点解码器

显示浮点数（例如 float, double 类型）中存储的真实数值，精度可以高到很多位小数。这有助于为其他 MQL 程序调试浮点数的真实数值。