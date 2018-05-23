请观看如何免费下载自动交易
每日开盘价线形在H1或者更低的时段中，指标从当日的开始在图表上画出线。每日开始的小时数可以在输入参数中设置。
它只有一个输入参数:
- Hour of daily open - 每日开始小时每日开盘价就是显示的这个小时。
图1 每日开始小时 = 0, H1
图2 每日开始小时 = 0, M30
图3 每日开始小时 = 6, H1
图4 每日开始小时 = 6, M30
