Daily Open Line. Desenha uma linha desde o início do dia em gráficos com um timeframe não superior a H1. É possível definir a hora do início do dia.

Tem apenas um parâmetro ajustável:

Hour of daily open - hora de início do dia. O preço de abertura do dia será mostrado a partir desta hora.

Fig.1 Hora do início do dia 0, H1





Fig.2 Hora do início do dia 0, M30





Fig.3 Hora do início do dia 6, H1





Fig.4 Hora do início do dia 6, M30