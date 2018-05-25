CodeBaseSeções
Indicador mostrando o preço de abertura do dia - indicador para MetaTrader 5

Daily Open Line. Desenha uma linha desde o início do dia em gráficos com um timeframe não superior a H1. É possível definir a hora do início do dia.

Tem apenas um parâmetro ajustável:

  • Hour of daily open - hora de início do dia. O preço de abertura do dia será mostrado a partir desta hora.

Fig.1 Hora do início do dia 0, H1


Fig.2 Hora do início do dia 0, M30


Fig.3 Hora do início do dia 6, H1


Fig.4 Hora do início do dia 6, M30

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19792

