Indicador ATR basado en los volúmenes

ATR personalizado. El indicador calcula sus valores a base de High-Low del día actual y High del día actual - Close del día anterior y Low del actual - Close del día anterior.

Tenemos tres parámetros personalizados:

  • Period of inficator - período del cálculo del indicador;
  • Use volume - usar el volumen en los cálculos. Si es «sí», a la diferencia mínima calculada se le suma el volumen del día anterior;
  • Type of indicator - tipo del indicador: Línea/Histograma.

Fig. 1 Línea sin volumen


Fig. 2 Histograma sin volumen


Fig. 3 Línea con volumen


Fig. 4 Histograma con volumen

