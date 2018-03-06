Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicador ATR basado en los volúmenes - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 1388
Ranking:
-
Publicado:
ATR personalizado. El indicador calcula sus valores a base de High-Low del día actual y High del día actual - Close del día anterior y Low del actual - Close del día anterior.
Tenemos tres parámetros personalizados:
- Period of inficator - período del cálculo del indicador;
- Use volume - usar el volumen en los cálculos. Si es «sí», a la diferencia mínima calculada se le suma el volumen del día anterior;
- Type of indicator - tipo del indicador: Línea/Histograma.
Fig. 1 Línea sin volumen
Fig. 2 Histograma sin volumen
Fig. 3 Línea con volumen
Fig. 4 Histograma con volumen
El indicador permite visualizar en el gráfico ocho medias móviles con los mismos métodos y precios del cálculo simultáneamente, pero con un período individual para la MA.Canal basado en los precios extremos
El indicador dibuja el canal a base de los precios máximos de las velas.
El indicador dibuja el precio de la apertura del día. Trabaja en los marcos temporales de hasta H1, inclusive.Canal de Donchian
El indicador dibuja el canal de Donchian.