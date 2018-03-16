無料でロボットをダウンロードする方法を見る
日の始値を表示する指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
日の始値のライン。この指標は、H1以下の時間枠を持つチャート上で、1日の初めから線を引きます。1日の開始時間は入力パラメータで設定できます。
入力パラメータは一つだけです。
- Hour of daily open - 1日の開始時間。この時間での1日の始値が表示されます。
図1 1日の開始時間 = 0、H1
図2 1日の開始時間 = 0、M30
図3 1日の開始時間 = 6、H1
図4 1日の開始時間 = 6、M30
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19792
