日の始値のライン。この指標は、H1以下の時間枠を持つチャート上で、1日の初めから線を引きます。1日の開始時間は入力パラメータで設定できます。

入力パラメータは一つだけです。

  • Hour of daily open - 1日の開始時間。この時間での1日の始値が表示されます。

図1　1日の開始時間 = 0、H1


図2　1日の開始時間 = 0、M30


図3　1日の開始時間 = 6、H1


図4　1日の開始時間 = 6、M30

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19792

