Canal de Donchian - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Canal de Donchian.

El indicador tiene dos parámetros personalizados:

  • Period - período del cálculo;
  • Mode of calculation - precio del cálculo: High/Low, o Close.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19793

