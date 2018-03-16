这个指标显示一组八个移动平均，它可以一次设置所有移动平均的方法和计算价格，每个移动平均有其单独的计算周期数。

有三个可以调整的参数:

Calculated method MA - 用于所有移动平均的计算方法;

- 用于所有移动平均的计算方法; Calculated price MA - 用于所有移动平均的计算价格;

- 用于所有移动平均的计算价格; Periods of all MA - 移动平均的独立单独周期数，设为文本参数，使用逗号"," 分隔符.

图1 SMA 方法





图2 EMA 方法





图3 SMMA 方法





图4 LWMA 方法