这个指标显示一组八个移动平均，它可以一次设置所有移动平均的方法和计算价格，每个移动平均有其单独的计算周期数。
有三个可以调整的参数:
- Calculated method MA - 用于所有移动平均的计算方法;
- Calculated price MA - 用于所有移动平均的计算价格;
- Periods of all MA - 移动平均的独立单独周期数，设为文本参数，使用逗号"," 分隔符.
图1 SMA 方法
图2 EMA 方法
图3 SMMA 方法
图4 LWMA 方法
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19789
