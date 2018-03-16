代码库部分
一组八个移动平均 - MetaTrader 5脚本

这个指标显示一组八个移动平均，它可以一次设置所有移动平均的方法和计算价格，每个移动平均有其单独的计算周期数。

有三个可以调整的参数:

  • Calculated method MA - 用于所有移动平均的计算方法;
  • Calculated price MA - 用于所有移动平均的计算价格;
  • Periods of all MA - 移动平均的独立单独周期数，设为文本参数，使用逗号"," 分隔符.

图1 SMA 方法


图2 EMA 方法


图3 SMMA 方法


图4 LWMA 方法

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19789

