CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Набор из восьми скользящих средних - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2595
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор выводит на график набор из восьми Moving Averages. Позволяет задать для всех одновременно методы и цены расчета. И для каждой индивидуально - период расчета.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Calculated method MA - метод расчета одновременно для всех;
  • Calculated price MA - цена расчета одновременно для всех;
  • Periods of all MA - периоды для каждой линии. Задается как текстовый параметр с разделителем "," (запятая).

Рис.1 Метод SMA


Рис.2 Метод EMA


Рис.3 Метод SMMA


Рис.4 Метод LWMA

Индикатор ATR на объемах Индикатор ATR на объемах

Индикатор рассчитывает значение ATR по минимальным разницам цен текущего и предыдущего дня с учетом объема текущего дня.

Индикатор, показывающий цену открытия дня Индикатор, показывающий цену открытия дня

Индикатор рисует цену открытия дня. Работает на таймфреймах до H1 включительно.

Канал по экстремальным ценам Канал по экстремальным ценам

Индикатор рисует канал по максимальным ценам свечей.

Индикатор, помечающий свечи с размером больше заданного Индикатор, помечающий свечи с размером больше заданного

Индикатор отмечает на графике цены свечи, имеющие размер больше, чем задан в настройках. При превышении размера текущей свечи размера, заданного в настройках, индикатор может выдавать об этом сообщение.