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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Набор из восьми скользящих средних - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор выводит на график набор из восьми Moving Averages. Позволяет задать для всех одновременно методы и цены расчета. И для каждой индивидуально - период расчета.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Calculated method MA - метод расчета одновременно для всех;
- Calculated price MA - цена расчета одновременно для всех;
- Periods of all MA - периоды для каждой линии. Задается как текстовый параметр с разделителем "," (запятая).
Рис.1 Метод SMA
Рис.2 Метод EMA
Рис.3 Метод SMMA
Рис.4 Метод LWMA
Индикатор ATR на объемах
Индикатор рассчитывает значение ATR по минимальным разницам цен текущего и предыдущего дня с учетом объема текущего дня.Индикатор, показывающий цену открытия дня
Индикатор рисует цену открытия дня. Работает на таймфреймах до H1 включительно.
Канал по экстремальным ценам
Индикатор рисует канал по максимальным ценам свечей.Индикатор, помечающий свечи с размером больше заданного
Индикатор отмечает на графике цены свечи, имеющие размер больше, чем задан в настройках. При превышении размера текущей свечи размера, заданного в настройках, индикатор может выдавать об этом сообщение.