Canal basado en los precios extremos - indicador para MetaTrader 5
Este indicador tiene sólo un parámetro personalizado que indica cuánto tiempo va a mostrarse el borde máximo y mínimo anterior del canal.
- Length of levels - longitud de los bordes.
Fig. 1 longitud del canal 1
Fig. 2 longitud del canal 2
Fig. 3 longitud del canal 3
Fig. 4 longitud del canal 4
Fig. 5 longitud del canal 5 (por defecto)
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19788
