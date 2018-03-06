CodeBaseSecciones
Indicadores

Canal basado en los precios extremos - indicador para MetaTrader 5

Este indicador tiene sólo un parámetro personalizado que indica cuánto tiempo va a mostrarse el borde máximo y mínimo anterior del canal.

  • Length of levels - longitud de los bordes.

Fig. 1 longitud del canal 1


Fig. 2 longitud del canal 2


Fig. 3 longitud del canal 3


Fig. 4 longitud del canal 4


Fig. 5 longitud del canal 5 (por defecto)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19788

