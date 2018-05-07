この指標は8つの移動平均線のセットを表示し、一度にすべてのMAのための方法と計算価格を設定することができます。移動平均ごとに個別の計算期間が設定されます。

調整可能なパラメータは3つあります。

Calculated method MA - 全てのMAの計算手法

- 全てのMAの計算手法 Calculated price MA - 全てのMAの計算価格

- 全てのMAの計算価格 Periods of all MA - 全てのMAの個々期間（コンマ","を区切りとしたテキストパラメータとして設定）

図1 SMA法





図2 EMA法





図3 SMMA法





図4 LWMA法