インディケータ

8つの移動平均線のセット - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は8つの移動平均線のセットを表示し、一度にすべてのMAのための方法と計算価格を設定することができます。移動平均ごとに個別の計算期間が設定されます。

調整可能なパラメータは3つあります。

  • Calculated method MA - 全てのMAの計算手法
  • Calculated price MA - 全てのMAの計算価格
  • Periods of all MA - 全てのMAの個々期間（コンマ","を区切りとしたテキストパラメータとして設定）

図1　SMA法


図2　EMA法


図3　SMMA法


図4　LWMA法

