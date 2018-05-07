無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標は8つの移動平均線のセットを表示し、一度にすべてのMAのための方法と計算価格を設定することができます。移動平均ごとに個別の計算期間が設定されます。
調整可能なパラメータは3つあります。
- Calculated method MA - 全てのMAの計算手法
- Calculated price MA - 全てのMAの計算価格
- Periods of all MA - 全てのMAの個々期間（コンマ","を区切りとしたテキストパラメータとして設定）
図1 SMA法
図2 EMA法
図3 SMMA法
図4 LWMA法
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19789
