Velas personalizadas diarias - indicador para MetaTrader 5
- 1649
El indicador permite establecer la hora del inicio del día, desplazamiento horizontal de las velas, el color de las velas alcistas, bajistas y doji.
Hay cinco parámetros personalizados:
- Hour of begin day - hora del inicio del día;
- Candles vertical shift - desplazamiento de las velas por la vertical;
- Color of bullish candle - color de las velas alcistas;
- Color of bearish candle - color de las velas bajistas;
- Color if doji candle - color de las velas doji.
Fig. 1. Ajustes por defecto.
Fig. 2. Hora del inicio del día - 12.
Fig. 3. Hora del inicio del día - 23.
Fig. 4. Desplazamiento 0.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19787
