Velas personalizadas diarias - indicador para MetaTrader 5

El indicador permite establecer la hora del inicio del día, desplazamiento horizontal de las velas, el color de las velas alcistas, bajistas y doji.

Hay cinco parámetros personalizados:

  • Hour of begin day - hora del inicio del día;
  • Candles vertical shift - desplazamiento de las velas por la vertical;
  • Color of bullish candle - color de las velas alcistas;
  • Color of bearish candle - color de las velas bajistas;
  • Color if doji candle - color de las velas doji.

Fig. 1. Ajustes por defecto.


Fig. 2. Hora del inicio del día - 12.


Fig. 3. Hora del inicio del día - 23.


Fig. 4. Desplazamiento 0.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19787

