CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Conjunto de oito médias móveis - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2554
Avaliação:
(17)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador exibe um conjunto de oito Moving Averages. Permite definir métodos e preços para todos de vez, e para cada um individualmente, o período de cálculo.

Tem três parâmetros ajustáveis:

  • Calculated method MA - método de cálculo para todos de vez;
  • Calculated price MA - preço do cálculo para todos de vez;
  • Periods of all MA - período para cada linha. É especificado como um parâmetro com o delimitador "," (vírgula).

Fig.1 Método da SMA


Fig.2 Método da EMA


Fig.3 Método da SMMA


Fig.4 Método da LWMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19789

Canal de preços extremos Canal de preços extremos

O indicador desenha o canal de acordo com o preço máximo das velas.

Velas diárias personalizadas Velas diárias personalizadas

O indicador desenha velas diárias com parâmetros estendidos. Funciona apenas no período diário do gráfico.

Indicador ATR em volumes Indicador ATR em volumes

O indicador calcula o valor do ATR no que diz respeito às diferenças de preço mínimas do dia atual e do anterior, levando em conta o volume do dia atual.

Indicador mostrando o preço de abertura do dia Indicador mostrando o preço de abertura do dia

O indicador desenha o preço de abertura do dia. Funciona em timeframes até H1.