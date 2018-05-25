Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Conjunto de oito médias móveis - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2554
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador exibe um conjunto de oito Moving Averages. Permite definir métodos e preços para todos de vez, e para cada um individualmente, o período de cálculo.
Tem três parâmetros ajustáveis:
- Calculated method MA - método de cálculo para todos de vez;
- Calculated price MA - preço do cálculo para todos de vez;
- Periods of all MA - período para cada linha. É especificado como um parâmetro com o delimitador "," (vírgula).
Fig.1 Método da SMA
Fig.2 Método da EMA
Fig.3 Método da SMMA
Fig.4 Método da LWMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19789
O indicador desenha o canal de acordo com o preço máximo das velas.Velas diárias personalizadas
O indicador desenha velas diárias com parâmetros estendidos. Funciona apenas no período diário do gráfico.
O indicador calcula o valor do ATR no que diz respeito às diferenças de preço mínimas do dia atual e do anterior, levando em conta o volume do dia atual.Indicador mostrando o preço de abertura do dia
O indicador desenha o preço de abertura do dia. Funciona em timeframes até H1.