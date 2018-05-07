コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

価格の極値に基づくチャネル - MetaTrader 5のためのインディケータ

指標には1つの調整可能なパラメータしかありません。このパラメータは、前のチャネルの上限と下限を表示する期間を示します。

  • Length of levels - チャネル境界の長さ

図1　チャネルの長さを1に設定


図2　チャネルの長さを2に設定


図3　チャネルの長さを3に設定


図4　チャネルの長さを4に設定


図5　チャネルの長さを5に設定

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19788

