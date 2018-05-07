無料でロボットをダウンロードする方法を見る
価格の極値に基づくチャネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
指標には1つの調整可能なパラメータしかありません。このパラメータは、前のチャネルの上限と下限を表示する期間を示します。
- Length of levels - チャネル境界の長さ
図1 チャネルの長さを1に設定
図2 チャネルの長さを2に設定
図3 チャネルの長さを3に設定
図4 チャネルの長さを4に設定
図5 チャネルの長さを5に設定
