Este oscilador simple muestra la diferencia entre dos Moving Averages - indicador para MetaTrader 5
Oscilador simple. Muestra la diferencia entre dos medias móviles exponenciales en forma de un histograma de color en una ventana separada.
Tenemos tres parámetros personalizados:
- Period EMA - período de medias móviles;
- Shift of the second EMA - desplazamiento de la segunda EMA respecto a la primera en barras (si es 0, se usa el valor 1);
- Treshold - umbral. Si el valor del histograma es mayor que el valor establecido, el color de la columna es verde (por defecto), si es menor, es rojo, si está dentro de +/- Treshold, el color es amarillo.
Fig. 1 Valores predefinidos.
Fig. 2. Umbral 50.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19785
