Este indicador marca en el gráfico de precios las velas que tienen el tamaño más grande que el tamaño especificado en los ajustes. Cuando el tamaño de la vela actual supera el tamaño especificado en los ajustes, el indicador puede avisar de ello.

Este indicador, a diferencia de Fractals estándar, permite buscar y visualizar en el gráfico de precios los fractales con la dimensionalidad especificada en los ajustes.