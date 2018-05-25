O indicador exibe, numa janela separada, a diferença entre duas médias móveis, na forma de um histograma de cores.

O indicador desenha velas diárias com parâmetros estendidos. Funciona apenas no período diário do gráfico.

O indicador permite exibir no gráfico oito médias móveis de vez, com os mesmos métodos e preços de cálculo, mas com um período individual para cada média.

O indicador calcula o valor do ATR no que diz respeito às diferenças de preço mínimas do dia atual e do anterior, levando em conta o volume do dia atual.