CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Canal de preços extremos - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1979
Avaliação:
(14)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador tem apenas um parâmetro ajustável que indica por quanto tempo mostrar o limite passado do máximo e mínimo do canal.

  • Length of levels - comprimento das bordas do canal.

Fig.1 Comprimento do canal 1


Fig.2 Comprimento do canal 2


Fig.3 Comprimento do canal 3


Fig.4 Comprimento do canal 4


Fig.5 Comprimento do canal 5 (padrão)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19788

Velas diárias personalizadas Velas diárias personalizadas

O indicador desenha velas diárias com parâmetros estendidos. Funciona apenas no período diário do gráfico.

Oscilador simples que exibe a diferença entre duas Moving Averages Oscilador simples que exibe a diferença entre duas Moving Averages

O indicador exibe, numa janela separada, a diferença entre duas médias móveis, na forma de um histograma de cores.

Conjunto de oito médias móveis Conjunto de oito médias móveis

O indicador permite exibir no gráfico oito médias móveis de vez, com os mesmos métodos e preços de cálculo, mas com um período individual para cada média.

Indicador ATR em volumes Indicador ATR em volumes

O indicador calcula o valor do ATR no que diz respeito às diferenças de preço mínimas do dia atual e do anterior, levando em conta o volume do dia atual.