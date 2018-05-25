Participe de nossa página de fãs
Canal de preços extremos - indicador para MetaTrader 5
- 1979
O indicador tem apenas um parâmetro ajustável que indica por quanto tempo mostrar o limite passado do máximo e mínimo do canal.
- Length of levels - comprimento das bordas do canal.
Fig.1 Comprimento do canal 1
Fig.2 Comprimento do canal 2
Fig.3 Comprimento do canal 3
Fig.4 Comprimento do canal 4
Fig.5 Comprimento do canal 5 (padrão)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19788
