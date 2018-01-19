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Канал по экстремальным ценам - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор имеет всего один настраиваемый параметр, который указывает насколько долго показывать прошлую границу максимума и минимума канала.
- Length of levels - длина границ канала.
Рис.1 Длина канала 1
Рис.2 Длина канала 2
Рис.3 Длина канала 3
Рис.4 Длина канала 4
Рис.5 Длина канала 5 (по умолчанию)
Индикатор позволяет отобразить на графике сразу восемь скользящих средних с одинаковыми методами и ценами расчета, но с индивидуальным периодом для каждой средней.Индикатор ATR на объемах
Индикатор рассчитывает значение ATR по минимальным разницам цен текущего и предыдущего дня с учетом объема текущего дня.
Индикатор отмечает на графике цены свечи, имеющие размер больше, чем задан в настройках. При превышении размера текущей свечи размера, заданного в настройках, индикатор может выдавать об этом сообщение.Пользовательские дневные свечи
Индикатор рисует дневные свечи с расширенными параметрами. Работает только на дневном периоде графика.