CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Канал по экстремальным ценам - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2985
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор имеет всего один настраиваемый параметр, который указывает насколько долго показывать прошлую границу максимума и минимума канала.

  • Length of levels - длина границ канала.

Рис.1 Длина канала 1


Рис.2 Длина канала 2


Рис.3 Длина канала 3


Рис.4 Длина канала 4


Рис.5 Длина канала 5 (по умолчанию)

Набор из восьми скользящих средних Набор из восьми скользящих средних

Индикатор позволяет отобразить на графике сразу восемь скользящих средних с одинаковыми методами и ценами расчета, но с индивидуальным периодом для каждой средней.

Индикатор ATR на объемах Индикатор ATR на объемах

Индикатор рассчитывает значение ATR по минимальным разницам цен текущего и предыдущего дня с учетом объема текущего дня.

Индикатор, помечающий свечи с размером больше заданного Индикатор, помечающий свечи с размером больше заданного

Индикатор отмечает на графике цены свечи, имеющие размер больше, чем задан в настройках. При превышении размера текущей свечи размера, заданного в настройках, индикатор может выдавать об этом сообщение.

Пользовательские дневные свечи Пользовательские дневные свечи

Индикатор рисует дневные свечи с расширенными параметрами. Работает только на дневном периоде графика.