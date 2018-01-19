Индикатор позволяет отобразить на графике сразу восемь скользящих средних с одинаковыми методами и ценами расчета, но с индивидуальным периодом для каждой средней.

Индикатор рассчитывает значение ATR по минимальным разницам цен текущего и предыдущего дня с учетом объема текущего дня.