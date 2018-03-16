这个指标在独立窗口中以彩色柱形图的形式显示两个移动平均之间的差异。

这个指标使用扩展的参数绘制每日烛形。它只工作于 D1 时段。

这个指标可以在一个图表上显示8个相同平均方法和计算价格，但是不同周期数的移动平均。

这个指标根据当前日和前一日价格差距的最小值计算 ATR 的值，并且考虑了当前日的交易量。