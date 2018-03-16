代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

基于价格极值的通道 - MetaTrader 5脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1151
等级:
(14)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这个指标只有一个可以调整的参数，它指示的是要画多久之前通道的最高和最低边界。

  • Length of levels - 通道边界的长度.

图1 通道长度设为 1


图2 通道长度设为 2


图3 通道长度设为 3


图4 通道长度设为 4


图5 通道长度设为 5 (默认)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19788

自定义每日烛形 自定义每日烛形

这个指标使用扩展的参数绘制每日烛形。它只工作于 D1 时段。

显示两个移动平均差异的简单振荡指标 显示两个移动平均差异的简单振荡指标

这个指标在独立窗口中以彩色柱形图的形式显示两个移动平均之间的差异。

一组八个移动平均 一组八个移动平均

这个指标可以在一个图表上显示8个相同平均方法和计算价格，但是不同周期数的移动平均。

基于交易量的 ATR 指标 基于交易量的 ATR 指标

这个指标根据当前日和前一日价格差距的最小值计算 ATR 的值，并且考虑了当前日的交易量。