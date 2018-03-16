请观看如何免费下载自动交易
这个指标只有一个可以调整的参数，它指示的是要画多久之前通道的最高和最低边界。
- Length of levels - 通道边界的长度.
图1 通道长度设为 1
图2 通道长度设为 2
图3 通道长度设为 3
图4 通道长度设为 4
图5 通道长度设为 5 (默认)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19788
