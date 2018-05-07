指標は、1日の開始時間、ローソク足の垂直方向のシフト、ならびに強気、弱気、および同時ローソク足の色のカスタマイズを可能にします。

入力パラメータは5つあります。

Hour of begin day - 1日の開始時間

- 1日の開始時間 Candles vertical shift - ローソク足の垂直方向のシフト

- ローソク足の垂直方向のシフト Color of bullish candle - 強気ローソク足の色を選択する

- 強気ローソク足の色を選択する Color of bearish candle - 弱気ローソク足の色を選択する

- 弱気ローソク足の色を選択する Color of doji candle - 同時ローソク足の色を選択する

図1 デフォルト設定





図2 日の開始時間の12への設定





図3 日の開始時間の23への設定





図4 シフトの0への設定