記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
カスタムデイリーローソク足 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1116
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
指標は、1日の開始時間、ローソク足の垂直方向のシフト、ならびに強気、弱気、および同時ローソク足の色のカスタマイズを可能にします。
入力パラメータは5つあります。
- Hour of begin day - 1日の開始時間
- Candles vertical shift - ローソク足の垂直方向のシフト
- Color of bullish candle - 強気ローソク足の色を選択する
- Color of bearish candle - 弱気ローソク足の色を選択する
- Color of doji candle - 同時ローソク足の色を選択する
図1 デフォルト設定
図2 日の開始時間の12への設定
図3 日の開始時間の23への設定
図4 シフトの0への設定
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19787
