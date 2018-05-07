コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

カスタムデイリーローソク足 - MetaTrader 5のためのインディケータ

指標は、1日の開始時間、ローソク足の垂直方向のシフト、ならびに強気、弱気、および同時ローソク足の色のカスタマイズを可能にします。

入力パラメータは5つあります。

  • Hour of begin day - 1日の開始時間
  • Candles vertical shift - ローソク足の垂直方向のシフト
  • Color of bullish candle - 強気ローソク足の色を選択する
  • Color of bearish candle - 弱気ローソク足の色を選択する
  • Color of doji candle - 同時ローソク足の色を選択する

図1　デフォルト設定


図2　日の開始時間の12への設定


図3　日の開始時間の23への設定


図4　シフトの0への設定

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19787

