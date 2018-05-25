Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Velas diárias personalizadas - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2068
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador permite definir a hora de início do dia, o deslocamento vertical do candle e as cores da velas de alta, baixa e doji.
Tem cinco parâmetros ajustáveis:
- Hour of begin day - hora de início do dia;
- Candles vertical shift - deslocamento vertical das velas;
- Color of bullish candle - cor das velas de alta;
- Color of bearish candle - cor das velas de baixa;
- Color if doji candle - cor das velas doji.
Figura 1. Configurações padrão.
Fig.2. Hora do início do dia 12.
Fig.3. Hora do início do dia 23.
Fig.4. Deslocamento 0.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19787
O indicador exibe, numa janela separada, a diferença entre duas médias móveis, na forma de um histograma de cores.Indicador marcando velas com um tamanho maior que o especificado
O indicador marca, no gráfico de preços, as velas que têm um tamanho maior do que o especificado nas configurações. Se o tamanho da vela atual for excedido em relação ao especificado nas configurações, o indicador poderá exibir uma mensagem sobre isso.
O indicador desenha o canal de acordo com o preço máximo das velas.Conjunto de oito médias móveis
O indicador permite exibir no gráfico oito médias móveis de vez, com os mesmos métodos e preços de cálculo, mas com um período individual para cada média.