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Индикаторы

Пользовательские дневные свечи - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
3130
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор позволяет задать час начала дня, вертикальное смещение свечей и цвета бычьих, медвежьих и доджи-свечей.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Hour of begin day - час начала дня;
  • Candles vertical shift - смещение свечей по вертикали;
  • Color of bullish candle - цвет бычьих свечей;
  • Color of bearish candle - цвет медвежьих свечей;
  • Color if doji candle - цвет свечей доджи.

Рис 1. Настройки по умолчанию.


Рис 2. Час начала дня 12.


Рис 3. Час начала дня 23.


Рис 4. Смещение 0.

Индикатор, помечающий свечи с размером больше заданного Индикатор, помечающий свечи с размером больше заданного

Индикатор отмечает на графике цены свечи, имеющие размер больше, чем задан в настройках. При превышении размера текущей свечи размера, заданного в настройках, индикатор может выдавать об этом сообщение.

Канал по экстремальным ценам Канал по экстремальным ценам

Индикатор рисует канал по максимальным ценам свечей.

Динамический канал одного торгового дня Динамический канал одного торгового дня

Индикатор рисует канал торгового дня в виде облака.

Динамическая Moving Average Динамическая Moving Average

Динамическая скользящая средняя.