Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Пользовательские дневные свечи - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3130
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор позволяет задать час начала дня, вертикальное смещение свечей и цвета бычьих, медвежьих и доджи-свечей.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Hour of begin day - час начала дня;
- Candles vertical shift - смещение свечей по вертикали;
- Color of bullish candle - цвет бычьих свечей;
- Color of bearish candle - цвет медвежьих свечей;
- Color if doji candle - цвет свечей доджи.
Рис 1. Настройки по умолчанию.
Рис 2. Час начала дня 12.
Рис 3. Час начала дня 23.
Рис 4. Смещение 0.
Индикатор, помечающий свечи с размером больше заданного
Индикатор отмечает на графике цены свечи, имеющие размер больше, чем задан в настройках. При превышении размера текущей свечи размера, заданного в настройках, индикатор может выдавать об этом сообщение.Канал по экстремальным ценам
Индикатор рисует канал по максимальным ценам свечей.
Динамический канал одного торгового дня
Индикатор рисует канал торгового дня в виде облака.Динамическая Moving Average
Динамическая скользящая средняя.