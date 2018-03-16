代码库部分
自定义每日烛形 - MetaTrader 5脚本

本指标可以自定义每日的开始小时数，烛形的垂直偏移，以及上涨、下跌、十字星烛形的颜色。

它有5个输入参数:

  • Hour of begin day - 每日开始的小时数;
  • Candles vertical shift - 烛形的垂直偏移;
  • Color of bullish candle - 选择上涨烛形的颜色;
  • Color of bearish candle - 选择下跌烛形的颜色;
  • Color of doji candle - 选择十字星烛形的颜色.

图 1. 默认设置.


图 2. 每日开始小时数设为12.


图 3. 每日开始小时数设为 23.


图 4. 偏移设为 0.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19787

