本指标可以自定义每日的开始小时数，烛形的垂直偏移，以及上涨、下跌、十字星烛形的颜色。
它有5个输入参数:
- Hour of begin day - 每日开始的小时数;
- Candles vertical shift - 烛形的垂直偏移;
- Color of bullish candle - 选择上涨烛形的颜色;
- Color of bearish candle - 选择下跌烛形的颜色;
- Color of doji candle - 选择十字星烛形的颜色.
图 1. 默认设置.
图 2. 每日开始小时数设为12.
图 3. 每日开始小时数设为 23.
图 4. 偏移设为 0.
