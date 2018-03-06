Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Marcando las velas con tamaño más grande del especificado - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1656
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador busca las velas cuyo tamaño es más grande que el tamaño indicado en los ajustes, y las marca en el gráfico de precios. Además, puede mostrar el mensaje (Alert) en el momento cuando la vela actual excede el tamaño especificado en los ajustes. Tenemos tres parámetros personalizados:
- Size level - tamaño de las velas en puntos;
- Displays only last bar - marcar sólo la barra actual en el gráfico;
- Use alerts - mostrar el mensaje cuando la vela actual supere el tamaño especificado.
Fig. 1 Tamaño 10, sólo la barra actual.
Fig. 2 Tamaño 10, sólo la barra actual, el modo de visualización de las alertas está activado.
Fig. 3 Tamaño 400, todas las barras.
Fig. 4 Tamaño 800, todas las barras.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19784
Este indicador, a diferencia de Fractals estándar, permite buscar y visualizar en el gráfico de precios los fractales con la dimensionalidad especificada en los ajustes.VR---ZVER v.2
Desarrollo de la primera versión de VR---ZVER. Ha sido añadido el trailing, bandera para permitir/prohibir la apertura de BUY, bandera para permitir/prohibir la apertura de SELL.
Este indicador muestra la diferencia entre dos medias móviles en forma de un histograma de color en una ventana separada.Velas personalizadas diarias
El indicador dibuja las velas diarias con parámetros extendidos. Trabaja sólo en el período diario del gráfico.