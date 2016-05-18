und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
wlxBW5Zone - Indikator für den MetaTrader 5
Real Autor:
Wellx
Ein Flaggensignal Indikator der die Werte des Accelerator Oszillator und Bill William's Awesome Oszillator verwendet.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.01.2008.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1977
