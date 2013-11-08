Смотри, как бесплатно скачать роботов
wlxBW5Zone - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2819
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Wellx
Семафорный сигнальный индикатор с использованием значений индикаторов Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator Билла Вильямса.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.01.2008.
Рис. 1. Индикатор wlxBW5Zone
