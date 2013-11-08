CodeBaseРазделы
Индикаторы

wlxBW5Zone - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2819
(21)
Реальный автор:

Wellx

Семафорный сигнальный индикатор с использованием значений индикаторов Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator Билла Вильямса.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.01.2008.

Рис. 1. Индикатор wlxBW5Zone

