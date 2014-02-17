请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Wellx
使用了加速震荡指标和 Bill William 的动量震荡指标值得信号灯信号指标.
本指标首先于2008年1月30日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图 1. wlxBW5Zone 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1977
FibSR
本指标以彩色长方形的形式显示可能的阻力和支撑区域.X2MA_HTF_Signal_BG
X2MA_HTF_Signal_BG 指标 (基于 X2MA 指标数据) 显示趋势方向的信息, 它是一个指示趋势或交易方向的彩色图形对象, 并且可以提供提醒和声音信号以及向智能手机发送推送通知.
VoltyChannel_Stop_HTF
在输入参数中提供了时段选择选项的 VoltyChannel_Stop 指标.Ang_AutoCh_HL-v1
本指标使用在输入参数中定义的计算周期数绘制一个等距离通道.