記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZigZagEvgeTrofi バージョン1 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1294
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
アイディアの著者: Evgeniy Trofimov、mq5コードの著者: barabashkakvn
アイディアの著者: Evgeniy Trofimov、mq5コードの著者: barabashkakvn
新しいバーで作動します。ジグザグ指標の最も近い頂点が見つかります。
- バーの高値での頂点は、買いポジションを開いて既存のすべての売りポジションを決済するためのシグナルです。
- バーの安値での頂点は、売りポジションを開いて既存のすべてのカウポジションを決済するためのシグナルです。
シグナルはSignal reverseパラメータで反転できます。
入力パラメータ
- Depth - ジグザグ指標パラメータ
- Deviation - ジグザグ指標パラメータ
- Backstep - ジグザグ指標パラメータ
- Volume position - 開くポジションの数量
- Signal reverse - このフラグはポジション反転を担当します
- magic number - エキスパートアドバイザー識別子
「全てのティック」生成モードでのテスト
EURUSD,M30 (Signal reverse == false):
EURUSD,M30 (Signal reverse == true):
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19759
