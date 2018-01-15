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ZigZagEvgeTrofi ver. 1 - эксперт для MetaTrader 5

EvgeTrofi | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2931
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Evgeniy Trofimov

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Работаем только на новом баре. Производится поиск ближайшей вершины индикатора ZigZag:

  • Если эта вершина расположена на High бара - значит сигнал к открытию позиции BUY и закрытию всех позиций SEll;
  • Если эта вершина расположена на Low бара - значит сигнал к открытию позиции SEll и закрытию всех позиций BUY.

Благодаря настройке Signal reverse можно изменить сигналы на противоположные.


Входные параметры

  • Depth - параметр "Depth" индикатора ZigZag;
  • Deviation - параметр "Deviation" индикатора ZigZag;
  • Backstep - параметр "Backstep" индикатора ZigZag;
  • Volume position - объем открываемой позиции;
  • Signal reverse - флаг отвечающий за реверс сигналов на открытие;
  • magic number - идентификатор эксперта.

Тесты в режиме генерации тиков "Все тики".

EURUSD,M30 (Signal reverse == false):

EURUSD,M30 (Signal reverse==false)

EURUSD,M30 (Signal reverse == true):

EURUSD,M30 (Signal reverse==true)

eaBreakeven eaBreakeven

Советник, который переносит стоп лосс позиции в безубыток.

Reduce_risks Reduce_risks

MQL5-версия советника из статьи "Как снизить риски трейдера" (https://www.mql5.com/ru/articles/4233).

SAR index based on MA SAR index based on MA

Индикатор SAR, рассчитываемый по значениям индикатора iMA (Moving Average, MA).

LacusTstopandBE LacusTstopandBE

Советник-помощник в ручной торговле. Выставление Stop loss, Take profit, перевод в безубыток и трейлинг позиций.