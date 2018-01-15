MQL5-версия советника из статьи "Как снизить риски трейдера" (https://www.mql5.com/ru/articles/4233).

Советник, который переносит стоп лосс позиции в безубыток.

Индикатор SAR, рассчитываемый по значениям индикатора iMA (Moving Average, MA).

Советник-помощник в ручной торговле. Выставление Stop loss, Take profit, перевод в безубыток и трейлинг позиций.