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ZigZagEvgeTrofi ver. 1 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2931
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Evgeniy Trofimov
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Работаем только на новом баре. Производится поиск ближайшей вершины индикатора ZigZag:
- Если эта вершина расположена на High бара - значит сигнал к открытию позиции BUY и закрытию всех позиций SEll;
- Если эта вершина расположена на Low бара - значит сигнал к открытию позиции SEll и закрытию всех позиций BUY.
Благодаря настройке Signal reverse можно изменить сигналы на противоположные.
Входные параметры
- Depth - параметр "Depth" индикатора ZigZag;
- Deviation - параметр "Deviation" индикатора ZigZag;
- Backstep - параметр "Backstep" индикатора ZigZag;
- Volume position - объем открываемой позиции;
- Signal reverse - флаг отвечающий за реверс сигналов на открытие;
- magic number - идентификатор эксперта.
Тесты в режиме генерации тиков "Все тики".
EURUSD,M30 (Signal reverse == false):
EURUSD,M30 (Signal reverse == true):
eaBreakeven
Советник, который переносит стоп лосс позиции в безубыток.Reduce_risks
MQL5-версия советника из статьи "Как снизить риски трейдера" (https://www.mql5.com/ru/articles/4233).
SAR index based on MA
Индикатор SAR, рассчитываемый по значениям индикатора iMA (Moving Average, MA).LacusTstopandBE
Советник-помощник в ручной торговле. Выставление Stop loss, Take profit, перевод в безубыток и трейлинг позиций.